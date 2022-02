Timon pode flexibilizar o uso de máscara após o Carnaval

A Prefeitura de Timon vai reavaliar o uso da máscara após o Carnaval 2022. Foi isso que informou o secretário municipal de Saúde Marcos Vinícius Cabral durante a solenidade de ampliação dos leitos do Hospital Estadual Alarico Pacheco, nesta manhã (25). De acordo com o secretário, Timon está com um baixo índice de contaminação e tem uma boa cobertura vacinal.



“Estamos com índice de contaminação de 0,6 bem abaixo do que o Ministério da Saúde preconiza e estamos com 92% da faixa etária de 12 anos ou mais vacinada, ou seja, bem avançado e inclusive acima da média do Maranhão. Os números são bastante satisfatórios. Temos um comitê que se reúne semanalmente e depois do carnaval o uso da máscara vai ser avaliado novamente para podermos tomar as medidas conforme o índice de contaminação do município”, explicou Marcos Vinícius.



O secretário de Saúde de Timon, no entanto, pediu cautela e destacou que flexibilizar o uso da máscara em meio à pandemia é algo para ser feito com responsabilidade e cuidado, e fez um apelo à população para que compareça para completar o esquema vacinal, além dos pais e responsáveis que devem vacinar seus filhos.

“A gente clama para a população e para os pais trazerem seus filhos para vacinar. Hoje temos uma vacinação descentralizada, inclusive com a van itinerante percorrendo a cidade com toda uma estrutura montada pela Prefeitura para atender a quem vier se imunizar. É importante que as pessoas se vacinem”, finaliza Marcos Vinícius.

Pelo último boletim epidemiológico da Prefeitura de Timon, a cidade tem hoje 8.770 casos notificados de covid-19 sendo 1.313 suspeitos, 22.567 descartados e 24.930 confirmados. O total de óbitos chega a 411.

