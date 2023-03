Timon receberá internet 100 vezes mais rápida, anuncia ministro Juscelino Filho

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, anunciou nesta terça-feira (28) durante agenda no município de Timon (MA) a interligação do campus do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) da cidade com a Rede Poti (Redecomep). A medida proporcionará internet via fibra ótica com uma velocidade de 10 Gbps.

Juscelino Filho comentou que a ação do Governo Federal tem como objetivo proporcionar inclusão digital dos alunos da instituição de ensino que atende milhares de alunos da região. Para ele, projetos educacionais e de tecnologia poderão surgir a partir da melhor qualidade da conexão.

“Sem dúvida é um instrumento importante de inclusão social com uma conectividade significativa, de oportunidade. Fizemos questão de vir presencialmente em Timon para fazer essa inclusão onde vai aumentar em 100 vezes a velocidade dessa conectividade. Fará uma grande diferente para os jovens dessa região”, disse o ministro.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O Ministério da Comunicação explicou que a ligação aconteceu em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). O Campus de Timon será conectado à RNP de Teresina, o que proporcionará uma redução nos custos e aumentando a qualidade da conexão. Inicialmente a ligação beneficiará os alunos do IFMA.

A prefeita Dinair Veloso lembrou que apesar da internet ser direcionada para o instituto, em longo prazo todo o município será beneficiado, já que a instituição é parceira do município. A gestora agradeceu a parceria política e administrativa de Juscelino Filho com a cidade de Timon.

“O ministro é um parceiro da cidade de Timon e agora como ministro vai fortalecer ainda mais essa parceria. Sem sobra de dúvida, será de grande importância essa melhora da conectividade”, afirmou Dinair Veloso.

Foto: Assis Fernandes / O Dia



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no