Adolescente de 17 anos é flagrado com uma faca próximo à escola em União

Um adolescente de 17 anos, de identidade não revelada, foi flagrado pela Polícia Militar portando uma arma branca (faca) próximo ao Colégio Cívico Militar Murilo Braga, na cidade de União, à 56km de Teresina. De acordo com informações repassadas pela PM do município, a ocorrência teria acontecido no fim de semana. Durante uma ronda rotineiras, a viatura fez abordagens a três adolescentes que se encontravam próximo à escola, e com um dos abordados encontrou uma faca.

Leia também:Ameaças em escolas: Piauí registrou 12 ocorrências e seis menores já foram apreendidos

(Foto: Nathalia Amaral / O DIA)

Segundo o Major Adão, da PM de União, ele não estudava na escola e não tinha intenção de entrar na unidade de ensino. “Esses adolescentes não estavam diretamente relacionados com a escola, bem como, o que portava a faca, o adolescente de 17 anos, não tinha qualquer vínculo com a escola em questão. O patrulhamento segue sendo feito na cidade”, disse o Policial Militar. O Conselho Tutelar da cidade foi acionado para acompanhar o caso. Durante a ação, ninguém ficou ferido.

Denúncias de riscos às escolas

Com o crescente número de ocorrências relacionadas a ataques em escolas e ameaças de ataques no Brasil, o Governo Federal decidiu ampliar os canais de denúncias. O objetivo é agir na prevenção deste tipo de crime. A partir de agora, o serviço Disque 100 passará a receber denúncias de ameaças de ataques a escolas.

As denúncias também podem ser feitas por Whatsapp através do número (61) 99611-0100. Os denunciantes podem enviar mensagens de texto, áudios, fotos, arquivos multimídia, links ou URL's que mostrem o teor da denúncia. É importante ressaltar que a pessoa que denunciar não precisa se identificar, ficando totalmente sob anonimato.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no