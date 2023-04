Ameaças em escolas: Piauí registrou 12 ocorrências e seis menores já foram apreendidos

Desde que ocorreu o ataque em uma creche na cidade de Blumenau (SC), onde quatro crianças foram mortas, ameaças de massacres em escolas vêm tornando-se cada vez mais generalizadas. Somente no Piauí, 12 ocorrências já foram registradas desde então. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí. De acordo com o órgão, seis menores já foram apreendidos.



Oito ocorrências foram registradas em Teresina e outras quatro foram registradas nos municípios de Bom Princípio, Picos, Matias Olímpio e Buriti dos Lopes. Segundo a Polícia Civil, adolescentes com idades entre 12 e 15 anos chegaram a ser detidos. Nesta sexta-feira (14), por exemplo, um garoto de 13 anos foi apreendido após ameaçar colegas de classe com um revólver calibre 38 em uma escola do bairro Dirceu.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

A Secretaria de Segurança reforça que as forças policiais fazem a análise de qualquer denúncia ou ameaça que circule nas redes sociais. No último dia 11 de abril, dois menores foram acusados de serem os autores de mensagens com ameaças contra uma escola na zona Norte de Teresina.

Diante do crescimento dos casos, as forças de segurança, bem como as secretarias estaduais e municipais de educação vêm tomando medidas para proteger alunos e professores. A Guarda Municipal de Teresina intensificou as rondas no entorno das escolas e nos centros municipais da rede. Além disso, a Prefeitura anunciou a instalação de câmeras de seguranças e botões de pânico nas escolas. A

Outra medida está sendo desenvolvida pelo Grupo de Trabalho para Promoção da Segurança e Cultura de Paz nas Escolas, coordenado pelas secretarias de educação estaduais e municipais. Os órgãos criaram um plano de ação que envolve medidas emergenciais de cunho repressivo e protetivo, e também ações educativas, pedagógicas e estruturantes. Dentre elas estão a convocação de novos psicólogos e assistentes sociais; nova capacitação dos agentes de portaria e contratação de novos profissionais; aquisição de sistema de vigilância eletrônica para escolas; intensificação da atuação das equipes multiprofissionais e fortalecimento das ações educativas nas escolas.

Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí

