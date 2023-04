Ameaça de massacre em Teresina: menores são identificados e confessam autoria de mensagens

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-PI) através da Delegacia de Repressão e Combate aos Crimes de Informática (DRCI) cumpriu mandado de busca e apreensão na tarde da última segunda-feira (10), na residência de dois menores acusados de serem os autores de mensagens com ameaças contra uma escola na zona Norte de Teresina.

Durante a ação, a Polícia Civil apreendeu aparelhos de celulares e, posteriormente, os dois menores, de 12 anos e 14 anos de idade, foram ouvidos na DRCI. No depoimento, ambos que são alunos da escola, confessaram o envio das mensagens alegando que seria uma brincadeira e, um deles, relatou que o motivo seria o bullying que sofria por parte dos colegas. As investigações serão encaminhadas para Delegacia do Menor Infrator de Teresina.

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) chegou a registrar um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para abrir uma investigação para apurar ameaças de massacre em escolas piauienses. Imagens que circularam pelas redes sociais mostraram uma lista de cidades brasileiras que estariam “marcadas” para terem ataques em instituições de ensino e Teresina figurava entre elas.

O policiamento nas escolas chegou a ser reforçado na última segunda-feira (10). Porém a Seduc não orientou as escolas a suspenderem as aulas, portanto as escolas da rede pública estadual de ensino funcionam normalmente até a última ordem.

