Aluno esfaqueia professora e colegas em escola particular de Manaus

Um aluno do 07º ano de uma Escola Adventista de Manaus deixou, na tarde desta segunda-feira (10), uma professora e colegas feridos durante um ataque na unidade de ensino. O caso aconteceu na Rua Marciano Armond, no bairro Cachoerinha. Policiais militares e civis e bombeiros estão no local.

Segundo a Polícia Militar da cidade, o próprio aluno se feriu durante o ataque. O adolescente afirmou que planejou matar pessoas na escola. Ele foi levado para DEAAI (Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais). Por ser menor de idade, ele foi apreendido.

Após os recentes ataques a escolas no país e uma ameaça de ataque a uma escola municipal em Manaus, o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus se movimentam para implementar medidas para aumentar a sensação de segurança de professores e alunos.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que as 506 unidades de ensino contam com um sistema de câmeras comandado por um Centro de Operações em Segurança Escolar (Cose). Há previsão ainda da contratação de 350 agentes de portaria para atuar nas escolas durante os turnos de aula.

No Piauí, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) instaurou hoje uma investigação para apurar ameaças de massacre em escolas piauienses. Tudo ocorreu depois que imagens que circulam pelas redes sociais mostraram uma lista de cidades brasileiras que estariam “marcadas” para terem ataques em instituições de ensino e Teresina figura entre elas. Um inquérito na Polícia Civil também foi aberto e será conduzido pela Delegacia de Crimes Virtuais.

