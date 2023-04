Polícia Civil abre inquérito para investigar ameaça de massacre em escolas do Piauí

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a ameaça de massacre em escolas do Piauí que foi divulgado em imagens pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira (10). O inquérito está sendo conduzido pela Delegacia de Crimes Virtuais após acionamento pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc).



A Educação orientou que todas as escolas que compõem a rede estadual pública de ensino procurem as delegacias de suas regiões para registrar Boletim de Ocorrência. O policiamento no entorno das unidades de ensino também foi reforçado com a Companhia Independente de Policiamento Escolar fazendo rondas. A Seduc informou que está realizando palestras com orientações para professores e estudantes e que não há orientação para suspensão de aulas.



Por meio de nota, a Secretaria informou que convocou 54 novos psicólogos e assistentes sociais para compor as equipes multiprofissionais que estão atuando na prevenção da violência e na questão relacionadas às competências socioemocionais nas escolas. Durante toda esta semana, as escolas da rede estadual de ensino estão trabalhando o tema de Bullying e violência junto ao alunado e corpo de professores.

Vale lembrar que, na semana passada, o Piauí passou a contar com um Grupo de Trabalho para articulação de uma rede de proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e também com um plano para fomentar a cultura de paz nas escolas. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Nacional criou um canal exclusivo para recebimento de informações de casos suspeitos de ataques a instituições de ensino.

As denúncias são recebidas por meio de formulário no site do Ministério da Justiça e todos os conteúdos são mantidos sob sigilo.

