Após ameaça de massacre em escolas no Piauí, Seduc pede investigação à Segurança

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou na manhã desta segunda-feira (10) que registrará um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e que pedirá à Secretaria de Segurança que abra uma investigação para apurar ameaças de massacre em escolas piauienses. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma lista de cidades brasileiras que estariam “marcadas” para terem ataques em instituições de ensino e Teresina figura entre elas.



A reportagem do Portalodia.com entrou em contato com a Secretaria de Segurança e o órgão informou que não irá se manifestar sobre a situação. A SSP não informou se as ameaças se tratam de fake News ou não.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Por meio de nota, a Seduc disse que está ciente das informações que circulam nas redes sociais e que reforçou o policiamento junto às escolas nesta segunda-feira (10). Além de solicitar à Segurança que investigue as ameaças, a Educação realizou também uma reunião na semana passada onde estabeleceu a formação de um grupo de trabalho para articular uma rede de proteção para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Na ocasião foi criado um plano para fomentar a cultura da paz nas escolas.

A Seduc informou ainda que não orientou as escolas a suspender as aulas, portanto as escolas da rede pública estadual de ensino funcionam normalmente até a última ordem. Já a Secretaria Municipal de Educação (Semec) não se pronunciou sobre a situação. O espaço segue aberto para futuros esclarecimentos.

