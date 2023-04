Crianças são mortas em ataque a creche na cidade de Blumenau

O Brasil registrou nesta quarta-feira (05) mais um ataque a uma escola. Desta vez o caso aconteceu em uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Um homem de 25 anos invadiu o local portando uma machadinha e atacou as crianças. Quatro morreram e uma ficou gravemente ferida. Logo depois do ataque, o acusado se entregou à Polícia Militar.





Foto: Reprodução/RBS TV

A creche onde aconteceu o ataque é particular. As crianças foram retiradas do local e entregue aos pais. Em entrevista à imprensa santa-catarinense, o delegado-geral de Polícia Civil de SC, Ulisses Gabriel, informou que está sendo investigado agora o que motivou o autor do ataque a cometer o crime e se ele teria tido ajuda de mais alguém para planejar tudo.

Segundo ataque em 10 dias

O ataque à creche em Blumenau acontece dias após uma escola em São Paulo também ter sido alvo de crime semelhante. Um adolescente de 13 anos invadiu a unidade armado com uma faca, matou uma professora e deixou outras quatro pessoas feridas: mais três professoras e uma aluna.

