Teresina: jovem de 13 anos é apreendido com arma dentro de escola ameaçando alunos

Um adolescente de 13 anos foi apreendido no final da manhã desta sexta-feira (14) enquanto ameaçava alunos com uma arma dentro de uma escola localizada no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina. A informação foi confirmada ao Portalodia.com pelo delegado do 8º Distrito Policia, Andrei Alvarenga.



Foi a própria direção da escola, que fica ao lado do 8º DP, que acionou os policiais. De acordo com o delegado Andrei Alvarenga, os policiais receberam a informação de que um aluno portava uma arma e que ela estava municiada.

“A denúncia era de que uma aluna estava preocupada porque havia um rapaz armado dentro da escola ameaçando os demais. Prontamente atendemos à ocorrência com o intuito de não gerar mais danos. A escola fica perto da delegacia e por sorte conseguimos agir a tempo”, explica o delegado.

Ele relata que o jovem portava um revólver calibre 38, mas não informou como nem onde teria conseguido a arma. Ele foi encaminhado por agentes da Polícia Civil à Central de Flagrantes, onde presta depoimento. O jovem estava acompanhado de representantes da direção da escola. A polícia não informou se já contatou familiares.

“Não houve qualquer resistência, não foi preciso reforço, porque o menino percebeu que estava cercado por três policiais e não tinha como fugir”, finalizou o delegado. O inquérito será conduzido pelo próprio 8º DP.

