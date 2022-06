Homem é preso acusado de estuprar enteada com deficiência em União

Um homem, identificado apenas como M. S. de S, foi preso acusado de estrupo de vulnerável. A vítima foi sua própria enteada que é cadeirante e foi abusada desde os 10 anos de idade. Durante a Operação Salvus Puellis, outro homem, identificado como F. E. A. L, também foi preso acusado de estuprar a vizinha de apenas 13 anos. A Polícia Civil do Piauí deu cumprimento aos mandados de prisão preventiva nesta sexta-feira (10), na cidade de União.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com a delegada Jailza Gomes, um dos casos ocorreu em 2021 e o outro ocorreu este ano. Ela conta que um dos acusados é vigilante de uma agência bancária no município de União e o outro é professor. "Um deles estuprou a enteada que morava com ele e que é cadeirante. Segundo relatos dela, os estupros começaram quando ela tinha 10 anos de idade. No outro fato, o acusado é um professor e a vítima era uma vizinha dele que na época tinha 13 anos de idade, ele atraiu ela para sua casa e a jovem foi encontrada lá. Um deles foi preso em uma agência bancária e o outro na sua própria residência", explica.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

A delegada afirma ainda que os presos irão para audiência de custódia e após decisão do Juiz, serão encaminhados para uma penitenciária.

