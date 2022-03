Treinador de futebol morre eletrocutado em União ao mexer em cabo de internet

Um homem identificado como Antoniel Rodrigues da Silva, 36 anos, morreu eletrocutado na cidade de União ao mexer em uma instalação de internet. O caso aconteceu nesta quinta-feira (10) e, segundo o relatório da Polícia Militar, ele estaria fazendo manutenção na rede quando sofreu o choque.



Foto: Reprodução/Facebook

A PM foi acionada por populares e esteve no local. Conforme informou o Comando do Batalhão da cidade, o acidente ocorreu por volta das 15h na Localidade Cajueiro, zona Rural de União. Antoniel teria usado de uma vara de metal para mexer em um fio de internet, mas acabou tocando com o objeto em um fio de alta tensão. Como material da vara era condutor, ele acabou sendo atingido pelo choque.

Populares que presenciaram o ocorrido acionaram o SAMU e tentaram socorrer o treinador, mas não conseguiram reanima-lo. Quando a ambulância chegou, ele já estava sem vida. O corpo de Antoniel removido pelo IML.

Antoniel Rodrigues da Silva era treinador do time Pedra de Fogo Futebol Clube.

