Motociclista invade a contramão e morre ao colidir com carro na BR-316 em Valença

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR-316, altura do quilômetro 209 na cidade de Valença. Por volta das 19h40min deste domingo (25), uma moto modelo Honda CG 135 Fan invadiu a contramão da rodovia e bateu de frente com um veículo modelo Jeep Renegade que seguia em sentido contrário.



Policiais rodoviários federais estiveram no local do acidente. De acordo com o relatório da polícia, a motocicleta era pilotada por um homem de 35 anos e o carro era conduzido por um homem de 34 anos. O motociclista teve morte instantânea, já o condutor do Jeep ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Valença.

A PRF informou que o acidente pode ter sido causado por embriaguez ao volante por parte do motociclista, já que o teste de alcoolemia que foi feito no motorista do carro resultou negativo para presença de álcool. Não foi feito teste do bafômetro no motociclista em razão de seu óbito.

A PRF acionou a perícia do IML e da Polícia Civil.

Este foi o segundo acidente com vítima fatal registrado no interior do Piauí na noite deste domingo (26). Horas antes do ocorrido na BR-316 em Valença, um homem de 48 anos morreu em grave acidente por volta das 18h30 na BR-230 em Oeiras. Este acidente também foi uma colisão frontal. Segundo a PRF, a vítima conduzia sua motocicleta quando bateu de frente com um veículo não identificado.

