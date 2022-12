5 curiosidades que todo brasileiro deve saber sobre a Copa do Mundo

A Copa do Mundo, que acontece no Catar, está a todo vapor e deixa na lembrança alguns momentos históricos como, por exemplo, o jogo em que a Argentina perdeu para a Arábia Saudita ou até mesmo a virada histórica do Japão para cima da Alemanha. Pensando nisso, separamos algumas curiosidades que todo brasileiro deve saber sobre a Copa do Mundo.

Mas, ainda bem, que com o Brasil, que é um dos favoritos, tem sido diferente e o time já conseguiu duas vitórias. Os brasileiros estão otimistas pela conquista após 20 vinte sem ganhar este título.

Agora, vamos saber das curiosidades que todo brasileiro deve saber sobre a Copa do Mundo.

Brasileiro é bom entendedor de futebol, principalmente quando o assunto é Copa do Mundo, não é verdade? Mas como já foram 21 edições, pode ter passado alguma curiosidade que ainda não tenha ficado registrado na memória.

E, para te ajudar com estas lembranças, separamos curiosidades que todo brasileiro deve saber sobre a Copa do Mundo.

1 - O Brasil foi quem mais venceu Copa do Mundo

Com cinco estrelas na sua camisa, a Seleção Brasileira é a única que já levantou por cinco vezes a taça de campeão do mundo. E, nesta edição, está em busca do hexacampeonato.

Os anos que o Brasil ganhou:

● Suécia (1958);

● Chile (1962);

● México (1970);

● Estados Unidos (1994);

● Coreia do Sul e Japão (2002).

Na cola do Brasil, com quatro vitórias, temos Alemanha e Itália, que não conseguiram a classificação para a Copa do Catar.

2 - A Seleção Brasileira é que mais participou

Além de ser o país que mais tem títulos, o Brasil é o time que estava presente em todas as edições da Copa do Mundo desde que ela foi criada em 1930.

3 - Times com mais participações em finais

Brasil e Alemanha são as seleções que mais participaram de finais de Copa do Mundo.

A Alemanha jogou oito finais e ganhou quatro vezes (1954, 1974, 1990 e 2014). Já o Brasil esteve em 7 finais e levantou cinco vezes a taça, como já falamos acima.

4 - O Brasil já sediou duas Copas do Mundo

Isso mesmo! Muitos podem não lembrar, mas antes da Copa de 2014, que muitos querem até esquecer por causa do jogo fatídico contra a Alemanha, o Brasil também foi o país-sede do campeonato em 1950, após se candidatar porque o evento não aconteceu por falta de local.

Aliás, em 1950, foi o ano de retomada da Copa do Mundo, que ficou 12 anos sem acontecer por conta da Segunda Guerra Mundial.

As partidas rolaram nas seguintes cidades: São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. O Brasil até chegou na final, mas perdeu para o Uruguai.

5 - Duas Copas já foram decididas nos pênaltis

Só de pensar em disputa de pênalti já dá um frio na barriga, não é mesmo? Mas isso aconteceu em duas Copas do Mundo e, inclusive, uma delas com o Brasil, em 1994. Afinal, quem não lembra do Roberto Baggio chutando aquela bola para fora? Nesta decisão, o Brasil foi tetracampeão e, por isso, surgiu o famoso bordão “Sai que é tua, Taffarel”.

Outra Copa que foi decidida da mesma forma foi em 2006, e a Itália levou a melhor em cima da França, vencendo por 5 a 3.

Você sabia todas estas curiosidades que listamos neste texto sobre a Copa do Mundo? Compartilha outro momento que você lembra sobre a competição.

