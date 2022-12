5 ferramentas úteis para o seu smartphone

Imagem de benzoix de Freepik

Sem dúvida você, ou alguém muito próximo está usando um smartphone nesse exato momento. São tantas as ferramentas úteis para os aparelhos que provável que você esteja lendo essa matéria em um dispositivo móvel.



Fato é que este tipo de aparelho está cada vez mais presente em nosso dia a dia. Realmente, a integração dos aparelhos celulares mudou a vida das pessoas. E, quando os smartphones foram lançados, a vida se tornou muito mais prática e simples.

Inegavelmente, hoje é possível realizar uma série de atividades com um dispositivo que cabe na palma da sua mão. São tantas as possibilidades que listamos 5 ferramentas úteis para usar seu smartphone.

Aplicativo de música: Spotify

Os amantes de música já conhecem essa das ferramentas úteis. De fato, o Spotify é o aplicativo de música mais popular entre os brasileiros.

Se antes era necessário carregar inúmeros cds. Ou, recarregar o pendrive para ouvir os novos lançamentos, agora tudo é uma questão de poucos cliques.

O Spotify é um aplicativo que possibilita criação de playlist com seus artistas favoritos e compartilhamento com seus amigos. Além disso, há playlists que são disponibilizadas por outros usuários.

Assim, é muito fácil de ser usada e possui controles de reprodução como pause, voltar, pular ou realizar o download para ouvir offline.

Em festa, também é uma das ferramentas úteis, já que é possível criar uma playlist onde cada convidado adiciona suas músicas preferidas.

Desta forma, as músicas ficam em uma espécie de lista de espera, e vão tocando aos poucos. Sem dúvida, essa é uma maneira muito democrática de agradar todos os gostos.

Gerenciamento do smartphone: Wondershare Dr.Fone

O Wondershare Dr.Fone é, das ferramentas úteis, a mais completa para solucionar diversas questões e problemas dos dispositivos.

Independentemente de o aparelho usar iOS ou Android, esta solução consegue corrigir falhas, perda de dados, transferências e mais.

Instalando o Dr.Fone todos os usuários ficam tranquilos e sabem como recuperar arquivos no caso de perder ou de deletar acidentalmente.

Além disso, uma das ferramentas úteis é a transferência de informações do WhatsApp entre aparelhos. Assim, quando você troca de aparelho, não precisa se preocupar em fazer o backup devidamente.

De fato, o Dr.Fone tem tantas ferramentas úteis que é fundamental para gerenciar todo o celular de maneira muito simples e amigável. Uma das principais qualidades da ferramenta é a facilidade de utilização. Após conectar o aparelho, com pouquíssimos cliques já se obtém o resultado.

E no caso de recuperar ficheiros apagados, antes mesmo de restaurar para salvar, é possível visualizar o arquivo. Desta forma, há maior assertividade.

Além disso, se o que busca é algo específico, existe seletividade em recuperação de texto, áudios, vídeos, fotos e outros arquivos.

Edição de imagens: Snapseed

Se tem algo que está sendo muito usado tanto no ambiente pessoal quanto profissional, são as fotografias.

Neste sentido, nem sempre as fotos que tiramos estão perfeitas, podem estar com cores apagadas, falta de luminosidade, falta de enquadramento, entre outros.

Por isso, a terceira das ferramentas úteis é o Snapseed. Disponível tanto para iOS como para Android, este aplicativo possibilita melhorar as imagens com filtros prontos.

No entanto, também possui ferramentas avançadas para controle de nitidez, brilho, saturação, entre outros.

Embora seja um editor de fotos, das ferramentas úteis para edição, essa é uma das mais fáceis de usar e obter bons resultados.

Além disso, o aplicativo suporta arquivos JPG e RAW, os dois formatos mais usados. Inclusive, pode usar os arquivos de fotos que estão no backup.

Criação de conteúdo: Canva

Se as fotos são necessárias, as artes também são ferramentas úteis. Com o aplicativo Canva o usuário pode criar, facilmente, peças gráficas muito boas.

Podendo ser usado tanto em aplicativo, como diretamente no site, o Canva disponibiliza templates pré-definidos para criar cartazes, logomarcas, apresentações, cartão de visitas e muitos outros.

Além disso, quem trabalha com redes sociais encontra ferramentas úteis como templates direcionados para a criação de posts para esse viés. Neste sentido, seja stories, capas ou anúncios, tudo é facilmente criado no Canva.

De fato, esta ferramenta é super completa, e possui um vasto banco de dados com estilos de fonte, textos e imagens. Muita gente que usa o WhatsApp Business para vender cria artes exclusivas a partir desse app.

Há muito material gratuito disponível, mas também existem aqueles que são pagos. No entanto, o pagamento só é realizado ao finalizar a arte. Ou seja, você pode usar a imagem com marca d’água até confirmar se precisa realmente desse conteúdo.

Transporte urbano: Moovit

Das ferramentas úteis, essa é fundamental para quem costuma andar de transporte público. E não estamos falando apenas dentro do país, o Moovit funciona muito bem em outros países.

Sabe aquele aperto de não saber como chegar em algum lugar? Com o Moovit isso não acontece.

Basta colocar o local que deseja ir, e clicar em “encontrar rotas” que o aplicativo sugere vias para chegar mais rápido, caminhar menos, tipos de transporte, entre outros.

De prática, o aplicativo usa a sua localização e horário atual. No entanto, é possível delimitar o horário de saída ou de chegada para traçar a rota.

Além de acompanhar o trajeto, a notificação de descida, o usuário pode baixar mapas offline.





Então, já conhecia essas ferramentas úteis?

Agora você já sabe como usar o transporte público, ouvindo música, editando fotos e artes com a segurança de poder fazer backups e recuperar arquivos perdidos.

