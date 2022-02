Amazon oferece cursos gratuitos de T.I

A multinacional Amazon está oferecendo mais de 500 cursos gratuitos através da plataforma digital AWS Skill Builder. A gigante do varejo está cada vez mais investindo na formação de pessoas na área de Tecnologia da Informação (TI). Com o mercado na área cada vez mais aquecido, investir em uma formação na área é a solução para quem busca se manter ativo no mercado de trabalho.

A Amazon Web Services (AWS), o braço de computação em nuvem, oferece cursos gratuitos tanto para quem já possui conhecimento como para quem ainda está começando no ramo de TI. As especializações são nas áreas de Análise de Dados, Segurança, Internet das Coisas (IoT), Machine Learning e Serverless (Computação sem Servidor). De acordo com a empresa, a própria plataforma orienta os usuários a encontrarem o conteúdo mais relevante para seu nível de habilidade e plano de carreira. Os interessados podem acessar a AWS Skill Builder e conferir as oportunidades disponíveis.

A Amazon também conta com o programa AWS re/Start, que oferece cursos gratuitos de capacitação e desenvolvimento de habilidades práticas, como entrevistas e redação de currículos, que preparam profissionais para carreiras de nível básico em Nuvem. Para participar, os interessados podem acessar o site do programa. Desde 2017, a AWS revela que já treinou mais de 200 mil pessoas no Brasil.

Conforme mostra a pesquisa “Demanda de Talentos em TIC e Estratégia STCEM” realizada pela Brasscom, o Brasil forma por ano uma média de 53 mil pessoas com perfil tecnológico. Até 2025, a expectativa é que o setor vai demandar 797 mil novos talentos. Com o número de formados aquém da demanda, a projeção é de um déficit anual de 106 mil profissionais de TI – 530 mil em cinco anos.

Agência Educa Mais Brasil