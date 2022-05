Aplicativo da Caixa fora do ar: Usuários relatam problemas

O aplicativo da Caixa Econômica Federal ficou fora nesta sexta-feira (06/05), de acordo com relato de usuários nas redes sociais em todo o país. As reclamações tiveram início por volta das 9h, conforme o monitoramento do site Downdetector.

Alguns usuários comunicaram que não conseguiram acessar o aplicativo, enquanto outros tinha o acesso, mas a área pix estava indisponível nos aparelhos.

Através de nota oficial, a Caixa reconheceu o problemas e relatou que a instabilidade foi resolvida. "A CAIXA informa que a operação de Pix do banco está operando normalmente. No início da manhã desta sexta-feira (06/05) foi registrada uma breve intermitência no serviço, que foi prontamente restabelecido", trouxe a nota.

Porém, até a tarde desta sexta-feira ainda haviam usuários nas redes relatando problemas no acesso ao APP.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no