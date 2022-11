Atentado em escolas termina com três mortos e 11 feridos no Espírito Santo; veja vídeo

Duas escolas foram alvo de um atentado a tiros, na manhã de hoje, em Aracruz (ES). A ação teve ao menos três mortos e 11 feridos, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo.



As vítimas não tiveram as identidades reveladas. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são duas professoras da rede municipal e um aluno do 6º ano fundamental de uma unidade particular de ensino.

O autor dos disparos fugiu de carro e ainda não foi localizado ou identificado. Ele agiu usando roupas camufladas e um capuz. Até o momento, dois suspeitos foram descartados de envolvimento no crime.

Segundo imagens de circuito de segurança, uma pessoa armada arrombou um cadeado e invadiu a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti, por volta das 10h. No local, ele atingiu 11 pessoas, duas delas, professoras que morreram ainda no local. Em seguida, ele seguiu de carro até o Centro Educacional Praia de Coqueiral, unidade particular local, e disparou contra mais três vítimas, uma delas, um estudante do 6º ano fundamental, que não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o capitão da PM Sérgio Alexandre, o atirador estava munido de uma pistola e carregadores quando invadiu a primeira unidade de ensino. Ele teria ido diretamente à sala dos professores, onde teria ameaçado profissionais no local e deu início aos disparos. Em seguida, foi até a segunda escola, localizada na mesma avenida.

O governador Renato Casagrande (PSB) classificou o ataque às escolas como um "atentado". Ele pousou nesta manhã em São Paulo para um evento político, mas cancelou a participação e se dirige ao município. Casagrande lamentou o ocorrido e disse que deslocou equipes para ajudar nas investigações e as famílias dos feridos.

"Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Bitti e Centro Educacional Praia de Coqueiral, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos secretários de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos."

A polícia segue em diligência para prender o suspeito.

