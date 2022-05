Atleta patrocinado Unimed Teresina vence Pedal do Trabalhador

O atleta patrocinado da Unimed Teresina, Lindomar Ferreira, subiu no pódio mais uma vez neste final de semana. O ciclista conquistou o 1º lugar no Pedal do Trabalhador, evento que marcou a primeira etapa da Copa Piauí Norte de Mountain Bike2022 realizada em Altos (PI).



Foto: Ascom/Unimed

Lindomar foi 1º lugar na categoria Master B2: “Foram 49km de muito desafio. Uma prova rápida e dinâmica que consegui finalizar em 1h42min. Muito feliz com mais essa conquista, resultado de muito empenho e dedicação”, pontua.

O ciclista teve uma velocidade média de 28.7km/h e máxima de 59.4km/h. Agora ele se prepara para a próxima competição: ‘Desafio Rainha dos Sertões’, que será realizado entre os dias 7 e 8 de maio em Valença do Piauí.





