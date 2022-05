Ator Milton Gonçalves morre aos 88 anos no Rio de Janeiro

O ator e diretor Milton Gonçalves faleceu na tarde desta segunda-feira (30), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ícone da TV brasileira, o artista morreu em casa por volta de 12h30. Segundo a família, Milton veio a óbito devido a problemas de saúde decorrentes de um AVC sofrido em 2020. Na época, o ator ficou cerca de três meses internado e utilizou aparelhos de respiração.

(Foto: Divulgação/ TV Globo)

Atuando na área desde 1965, Milton Gonçalves já fez mais de 40 novelas e é lembrado por personagens marcantes da televisão brasileira. Militante na pauta racial, o ator venceu preconceitos e lutou pelo reconhecimento do trabalho dos negros.



O velório irá acontecer nesta terça-feira (31) no Theatro Municipal, no Centro do Rio. O horário da cerimônia ainda não foi divulgado pela família.

Quem era Milton Gonçalves?

Nascido em 9 de dezembro de 1933 em Monte Santo, Minas Gerais, Milton Gonçalves se mudou para São Paulo ainda na infância. Foi alfaiate, gráfico e aprendiz de sapateiro.



Com 24 anos, depois de atuar em peças amadoras, estreou no Teatro de Arena a convite do diretor e dramaturgo Augusto Boal (1931-2009), que o escolheu para o elenco da peça Ratos e Homens.



Ao se radicar no Rio de Janeiro, Milton fez episódios do Grande Teatro Tupi, na TV Tupi, programa que adaptava para a televisão peças teatrais. Em 1965, Milton foi um dos primeiros atores contratados para integrar o elenco da TV Globo, da qual nunca mais saiu.



O ator é lembrado por diversos papeis marcantes da TV brasileira, como o Professor Leão do programa infantil "Vila Sésamo" (1972), o Zelão das Asas, de "O Bem-Amado" (1973), e o médico Percival, de "Pecado Capital" (1975). Milton também participou de outras produções, como "Roque Santeiro" (1985), "Tenda dos Milagres" (1985), "As Noivas de Copacabana" (1992), "Agosto" (1993), "Chiquinha Gonzaga" (1999) e mais.

Viúvo, Milton Gonçalves deixa três filhos e dois netos.



