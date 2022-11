Ator Roberto Guilherme morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

O ator Roberto Guilherme, conhecido pelo papel marcante do Sargento Pincel, que interpretou durante anos no programa de TV “Os Trapalhões", morreu nesta quinta-feira (10), aos 84 anos. O artista estava internado em uma clínica na zona sul do Rio de Janeiro.

(Foto: Reprodução)

A informação da sua morte foi confirmada pela família. Roberto lutava contra um câncer há anos e estava em processo de quimioterapia. Ele deixa a esposa, Sheila Nunes, e dois filhos: Willian e Valeska.

Batizado como Edward Guilherme Nunes da Silva, o ator nasceu no dia 25 de agosto de 1938, em Ladário (MS). Ele resolveu usar o nome “Roberto” em homenagem ao cantor Roberto Carlos.

O artista chegou a ser considerado o "quinto trapalhão" na década de 1980. Suas primeiras participações no cinema foram nos anos 1960, com os filmes "Dois na Lona" (1968) e "Salário Mínimo" (1970).

