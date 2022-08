Auxílio gás será de R$ 110,00 a partir deste mês de agosto, diz Caixa Econômica

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira o novo valor do auxílio gás. O benefício vai passar de R$ 53 para R$ 110, a partir deste mês. O aumento, que praticamente dobra o valor do auxílio, é resultado de uma emenda à Constituição que elevou os benefícios sociais. Cerca de 5,6 milhões de famílias devem receber o auxilio.

A partir de janeiro, o beneficio volta a ser o equivalente a metade do valor do botijão de 13 quilos. De acordo com o levantamento mais recente divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, no mês de junho o preço médio do botijão de gás de 13 quilos era de R$ 112,55.



Foto: Arquivo Banco Central do Brasil

O pagamento do auxílio gás vai coincidir com o do Auxílio Brasil: começa no dia 9 e será feito até o dia 22, nas agências da Caixa. A ordem de liberação será de acordo com o último dígito do NIS, Número de Inscrição Social. O benefício está previsto para ser pago até o fim de 2026.

Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e tenha pelo menos um membro da família que receba o BPC, Benefício de Prestação Continuada.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Agência Brasil