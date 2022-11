AVC volta a ser principal causa de morte em 2022

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) retornou ao topo da lista das causas de mortes mais comuns no Brasil. Segundo o Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, entre os meses de janeiro e abril de 2022 foram registradas 32.127 mortes por AVC e, só no mês de julho, 8.758 brasileiros vieram a óbito em razão do Acidente. Desta forma, profissionais da área da saúde reforçam a atenção para os sintomas da doença e das atitudes preventivas observadas em todas as idades.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que a grande quantidade de colesterol no organismo é um dos maiores riscos para doenças cardiovasculares, sendo causa de 2,6 milhões de mortes anualmente. O enfermeiro Gustavo Leão, explica a importância do alerta a respeito das causas, além das variações do AVC.

Foto: Reprodução

“É muito importante salientar que os Acidentes Vasculares podem ser divididos em dois tipos: o isquêmico, mais comum e menos grave, e o hemorrágico, sendo bem mais perigoso, mas raro. As causas para essas ocorrências podem ser várias, desde uma alimentação rica em gorduras saturadas e sódio, como os vícios em cigarros e álcool, além da predisposição genética. Outra coisa a ser alertada é o cuidado desde a infância, pois o AVC pode acontecer em qualquer idade, inclusive deixando sequelas para o resto da vida, como dificuldades de linguagem, movimentação e cognição", pontua.

De acordo com a Rede Brasil AVC, uma Organização não Governamental pesquisadora da doença, o Acidente Vascular vitimou mais de 50 mil brasileiros no primeiro semestre de 2022, tornando-se mais fatal em relação à Covid-19, quando esta foi causa de morte de mais de 48 mil pessoas. O coordenador do curso de Enfermagem da Uninassau ressalta que o crescimento das ocorrências pode estar relacionado à falta de informação e de prevenção.

"A OMS afirma que há uma morte por AVC a cada 6 segundos no mundo e, a cada quatro pessoas, uma sofrerá AVC em algum momento da vida. São informações duras, mas fundamentais para ações e elaboração das táticas de prevenção a serem adotadas tanto pelos órgãos competentes quanto em nossa rotina pessoal. Infelizmente, essa emergência médica exige um diagnóstico precoce e observação dos sintomas a fim de se evitar sequelas graves, ou mesmo a morte. Precisamos estar vigilantes", reforçou Gustavo Leão.

Os principais sintomas do AVC são, um dos lados da boca se mostra torto, assimétrico, ao falar ou sorrir; perda de força em um dos lados do corpo; a pessoa, ao tentar levantar um dos braços para abraçar, não consegue; apresenta ainda dificuldade para andar; paralisia ou dormência na face ou braço; vertigem; dificuldade para falar uma frase ou cantar uma música, por exemplo. Por isso, ao serem observadas essas características, é imprescindível o direcionamento do paciente até um pronto socorro para que o tratamento adequado seja garantido e as possibilidades de sequelas e morte sejam reduzidas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no