Bolsa Família será relançado hoje em Brasília com renda adicional para famílias maiores

Acontece nesta quinta-feira (02) em Brasília o lançamento da volta do Bolsa Família, programa de transferência de renda do Governo Federal para famílias em situação de vulnerabilidade social. No Governo Lula, o programa será coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, cujo titular é o ministro piauiense Wellington Dias (PT). O Novo Bolsa Família será lançado via Media Provisória a ser publicada hoje no Diário Oficial da União.



"É um programa que durou quase 18 anos, ajudou a retirar milhares de crianças do trabalho infantil; se tornou referência para o mundo e inspirou iniciativas semelhantes em vários outros países; ajudou a ampliar a matrícula e escolaridade dos mais pobres", destacou o ministro Wellington Dias.

Entre os principais pontos do programa destacam-se novos valores e a ampliação da concessão dos benefícios. Um desses adicionais é o pagamento de R$ 150,00 por criança de até 6 anos além dos R$ 600 já recebidos por família. A novidade também um outro adicional por família no valor de R$ 50,00 para cada dependente entre 7 e 18 anos.



Bolsa Família será relançado em cerimônia no Palácio do Planalto - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Vale lembrar que para ter direito ao Bolsa Família, os beneficiários precisam atender aos critérios de contrapartida como a manutenção da frequência escolar das crianças e a atualização da caderneta de vacinação. O Cadastro Único (CadÚnico) também deverá ser atualizado e integrado com o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, com uma busca ativa para incluir quem está fora do programa e revisar os benefícios com indícios de irregularidades.

Os novos valores do Bolsa Família foram garantidos com a aprovação da PEC da Transição, que estabeleceu que o novo governo terá R$ 145 bilhões para além do teto de gastos, dos quais R$ 70 bilhões serão justamente para custear o programa social.

Veja abaixo quem tem direito ao benefício do Bolsa Família:

Famílias que possuem renda per capita na classificação de condição de pobreza ou de extrema pobreza

Quem tem os dados atualizados no CadÚnico

Para ter acesso ao benefício, as famílias devem manter crianças e adolescentes com frequência escolar, no caso de gestantes é necessário fazer o acompanhamento pré-natal, e manter as carteiras dos membros da família atualizadas.

