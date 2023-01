Bolsonaro é internado em hospital nos EUA

O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi internado nesta segunda-feira (09), em um hospital em Orlando, na Flórida (EUA). Segundo informações de Lauro Jardim, do Jornal O Globo, Bolsonaro alega estar sentindo “fortes dores abdominais”

(Foto: Reprodução/Instagram)

A internação ocorre um dia após bolsonaristas radicais, inconformados com o resultado das eleições, invadirem os prédios do Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. Durante o ato criminoso, os manifestantes depredaram os edifícios do poder público, destruindo vidros, portas, janelas e obras de arte.

Bolsonaro tem problemas intestinais desde que tomou uma facada em setembro de 2018, quando ainda era candidato à Presidência. Desde então, o ex-presidente já foi internado algumas vezes devido às dores abdominais. A última internação ocorreu em novembro do ano passado.

Em janeiro de 2022, Bolsonaro foi internado com obstrução intestinal e ficou internado por dois dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Já em março, o ex-presidente chegou a passar uma noite internado por ter sentido um "desconforto".

