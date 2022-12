Brasil recebe as primeiras doses da vacina bivalente da Pfizer

A Pfizer/BioNTech iniciou na última sexta-feira (09) a entrega das doses da vacina bivalente contra a covid-19 no Brasil. A primeira entrega feita ao Ministério da Saúde contemplou 1,4 milhão de doses da vacina adaptada à variante Ômicron BA.1. Duas novas entregas acontecem neste domingo (11) e na segunda (12), totalizando aproximadamente 4,5 milhões de doses nesta semana.

Até o dia 19 de dezembro, está prevista a entrega de mais 4.4 milhões de imunizantes, somando por volta de 8.9 milhões de vacinas disponibilizadas. Ainda é esperada a entrega de cerca de 27.4 milhões de doses da vacina bivalente adaptada às variantes Ômicron BA.4/BA.5, completando assim aproximadamente 36.3 milhões de doses da vacina bivalente entregues ao longo de dois meses.

Aprovadas no dia 22 de novembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para uso emergencial, as vacinas bivalentes estão indicadas para dose de reforço na população de 12 anos de idade ou mais.



Brasil receberá cerca de 8,9 milhões de vacinas Pfizer bivalente - Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde/DF



“Estamos em um novo momento da pandemia, que segue em curso em todo o mundo, com mutações constantes do vírus e aumento de casos pelas novas variantes de preocupação. Diante disso, enfatizamos a importância de manter o esquema vacinal atualizado, incluindo as doses de reforço”, diz Adriana Polycarpo Ribeiro, diretora médica da Pfizer Brasil.

Nos estudos clínicos, as vacinas bivalentes demonstraram resposta imunológica robusta para as variantes Ômicron em circulação (BA.1 e BA.4/BA.5), e para outras variantes de preocupação, incluindo o vírus original, e as novas sublinhagens atualmente em circulação. Assim como a vacina original, elas mantêm um bom perfil de segurança e tolerabilidade. As vacinas bivalentes contra a covid-19 virão com uma tampa com coloração diferente – cor cinza, para ajudar na diferenciação frente às outras apresentações do produto. Outra novidade é que essas versões do imunizante não precisam de diluição para aplicação.

Vale ressaltar que a vacina monovalente original segue disponível para uso imediato nos postos de saúde e continua sendo importante instrumento no combate à covid-19, seja como esquema primário, assim como dose de reforço.

Até o momento, a Pfizer já distribuiu mais de 3,9 bilhões de doses da vacina ComiRNAty para cerca de 181 países e mais de 261 milhões de doses ao Brasil.

Pfizer Biontech e Ministério da Saúde