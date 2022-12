CAIXA paga sexta parcela dos benefícios Caminhoneiro e Taxista neste sábado (10)

A CAIXA credita no próximo sábado (10) a sexta parcela dos benefícios Caminhoneiro e Taxista. Ao todo, serão beneficiados cerca de 692 mil profissionais. O crédito será realizado em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário. A movimentação dos valores pode ser feita pelo aplicativo CAIXA Tem ou em qualquer agência do banco.



Têm direito ao benefício os caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas até 31 de maio de 2022, cadastro mantido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, com registro de atividade/operação de transporte de carga na ANTT em 2022, ou que tenham realizado a autodeclaração do Termo de Registro.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Já o Benefício Taxista é concedido aos motoristas de táxi registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022. Esses taxistas precisam ser titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital. Precisam ainda atender aos demais critérios definidos na portaria do governo federal que regula o benefício, publicada em julho deste ano, pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Com os valores, o beneficiário também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo CAIXA Tem ou nas casas lotéricas.

Utilizando o aplicativo também é possível realizar saques nas casas lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token, um código autorizador, diretamente no app. A CAIXA orienta que os beneficiários atualizem o cadastro no aplicativo para aproveitar todos os serviços disponíveis no CAIXA Tem.

Os motoristas que tiverem dúvidas sobre o pagamento dos benefícios podem ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158. As informações sobre o pagamento das parcelas também podem ser consultadas no Atendimento CAIXA ao Cidadão pelo número 111.

