Cantora Rita de Cássia, autora de

A cantora e compositora Rita de Cássia, de 50 anos, morreu nesta terça-feira (03), na cidade de Fortaleza (CE). Rita era conhecida nacionalmente como uma das maiores compositoras de forró. A artista era autora de alguns dos maiores sucessos do estilo, como "Saga de um vaqueiro","Meu vaqueiro, meu peão", "Tatuagem" e "Brilho da lua".

Foto: Arquivo pessoal

A cearense estava internada desde o dia 1º de janeiro em um hospital de Fortaleza devido a uma fibrose pulmonar, doença provocada por cicatrizes ou endurecimento no tecido do pulmão.

Com mais de 500 composições, Rita de Cássia teve suas músicas gravadas por grandes bandas e artistas de sucesso como Eliane, Mastruz com Leite, Aviões do Forró e Frank Aguiar.

