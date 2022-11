Cinco organizações sociais serão beneficiadas com recursos para investir em projetos

Cinco projetos sociais devem receber um aporte financeiro de até R$ 25 mil para investir em projetos voltados para jovens e adolescentes no país. Os valores serão concedidos pelo Instituto Nelson Wilians (INW) por meio do 4º Edital INW 2023. O edital busca selecionar Organizações da Sociedade Civil (OCS’s) com programas e projetos de educação, capacitação profissional e inclusão produtiva voltados para jovens de 15 a 29 anos.



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 50,5 milhões de brasileiros nesta faixa etária. Desse total, 23% não estão no sistema escolar nem no mercado de trabalho, de acordo com o Atlas da Juventude 2021.



“Para o Instituto, investir em inclusão produtiva é uma estratégia fundamental no combate à pobreza e à desigualdade social, garantindo, efetivamente, o exercício pleno da cidadania e a geração de trabalho e renda estáveis, duradouros e dignos para populações em situação de vulnerabilidade”, ressalta Anne Wilians, presidente do INW.



Desde 2021, os editais INW apoiam OCS’s que implementam projetos de impacto social que contribuam com a geração e a democratização da educação e de oportunidades.

A inscrição para as organizações que se enquadram nos critérios definidos no Edital 2023 podem ser feitas de 27 de outubro a 20 de novembro de 2022. Para conferir o documento do edital, acesse: www.inw.org.br.

