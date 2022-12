Com boa participação na Copa, Arrascaeta é cobiçado na Europa

Mesmo com a eliminação precoce do Uruguai, o meia De Arrascaeta deixou a competição em alta. Isso porque ele foi o autor dos dois únicos gols da seleção, embora só tenha sido titular na última partida da fase de grupos. A insistência do ex-treinador Diego Alonso em deixar o atleta do Flamengo no banco, aliás, foi bastante criticada pela torcida uruguaia, o que acabou contribuindo para a sua queda logo após a eliminação. A propósito, se você também está acompanhando o Mundial do Catar, aproveite a Bet365 copa do mundo para dar os seus palpites sobre os próximos resultados.



No primeiro jogo do Uruguai na Copa, a seleção empatou em 0 a 0 com a Coreia do Sul, e De Arrascaeta nem sequer saiu do banco. Na partida seguinte, a derrota de 2 a 0 para Portugal, ele entrou no segundo tempo e ajudou a melhorar a Celeste, embora tenha perdido uma boa oportunidade para marcar.

Por fim, após grande insistência da torcida e de parte da imprensa uruguaia, De Arrascaeta foi titular no terceiro jogo, contra Gana – e cumpriu muito bem o seu papel. O camisa 10 foi o autor dos dois gols do Uruguai, na vitória por 2 a 0. Apesar disso, o bom resultado não evitou a eliminação da Celeste, que viu Portugal e Coreia do Sul avançarem na competição.

Arrascaeta, que também é atleta do Flamengo, foi cobiçado na Europa. Foto: Pixabay/Reprodução



De Arrascaeta, porém, aproveitou bem suas oportunidades e despertou o interesse do futebol europeu. Especula-se que o Borussia Dortmund, da Alemanha, estaria disposto a contratar o uruguaio. O atleta do Mengão tem contrato até dezembro de 2026, e a multa para tirá-lo do clube da Gávea é de cerca de 40 milhões de euros, o que daria mais de R$ 220 milhões.

No fim de 2021, o clube alemão já havia demonstrado interesse no uruguaio e pode ser que suas atuações na Copa do Mundo tenham terminado de convencer a diretoria. De todo modo, a multa rescisória é elevada e, caso o Borussia Dortmund resolva mesmo contar com De Arrascaeta, o Flamengo receberá um excelente valor. Ademais, o uruguaio terá a oportunidade de mostrar o seu futebol no Velho Continente. Até hoje, o talentoso meia atuou apenas no Defensor Sporting, do Uruguai, e no Cruzeiro, além, é claro, de sua exitosa passagem pelo Mengão.

Será que, em 2023, o rubro-negro carioca precisará ir atrás de um nome para substituir o "Arrasca"? É o que veremos nos próximos dias.

