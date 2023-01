Com título da Argentina, seleções sul-americanas encostam nas europeias em conquistas

A conquista do tricampeonato mundial da Argentina quebrou o domínio europeu na Copa do Mundo, que durava desde 2006. Dessa forma, a América do Sul chegou a dez títulos e encostou na Europa, que tem 12. Será que as seleções sul-americanas podem empatar nas próximas duas edições? Torcedores que gostam de fazer previsões estão utilizando Betano ou bet365 para dar os seus palpites.

Em 2002, quando o Brasil conquistou o seu pentacampeonato, as seleções sul-americanas chegaram a nove títulos de Copa do Mundo. Àquela altura, os europeus tinham oito conquistas. No entanto, de 2006 até 2018, a competição foi dominada pelas equipes do Velho Continente, que venceram todas as edições.

A hegemonia europeia teve início com a Itália, que chegou ao seu quarto título mundial em 2006. As Copas seguintes foram conquistadas por: Espanha (2010), Alemanha (2014) e França (2018). Com isso, as seleções europeias alcançaram os 12 títulos. Já as equipes sul-americanas ficaram estagnadas. O melhor resultado obtido neste período foi o vice-campeonato da Argentina, em 2014.

No entanto, a Albiceleste, que era a grande favorita de 2022 ao lado da França, justamente as seleções que protagonizaram a final, conseguiu seu terceiro título e saiu de uma fila que já durava 36 anos. Isso porque o último Mundial da Argentina havia sido conquistado em 1986. Na ocasião, outro camisa 10 canhoto liderou a equipe rumo à vitória – ninguém menos do que Diego Maradona.

Em 2022, Messi repetiu o feito de Maradona e comandou a seleção argentina na Copa do Catar. Com isso, o craque tirou as dúvidas que ainda restavam em relação ao seu futebol. Afinal, muitos de seus detratores diziam que ele só havia conseguido se sobressair no Barcelona de Xavi e Iniesta. O título mundial, porém, põe fim a esta narrativa.

A grande questão é: com a iminente aposentadoria de Messi, que já tem 35 anos, a Argentina conseguirá se manter no topo? E, caso a resposta seja negativa, há alguma outra seleção sul-americana que possa rivalizar com as europeias? A exibição do Brasil no Mundial do Catar frustrou as expectativas dos torcedores e, por enquanto, não há bons motivos para se pensar que em 2026 a situação possa ser diferente.

Já entre as seleções europeias, a francesa parece ter um ótimo futuro pela frente. Em 2022, a equipe foi vice-campeã mesmo com diversos desfalques, como Benzema, Pogba e Kanté, que provavelmente seriam titulares. Mas isso mostrou a força da nova geração da França, liderada por Mbappé, com 24 anos recém-completos. Além dele, outros jovens que se destacaram foram Upamecano, Tchoauméni e Dembélé.

Dessa forma, será que os sul-americanos poderão fazer frente aos europeus, principalmente aos franceses? Isso é o que veremos ao longo dos próximos anos.

