Com vários times em alta, temporada 2023 do futebol brasileiro deve ser emocionante

A temporada 2023 do futebol brasileiro tem tudo para ser eletrizante. Afinal, além de Flamengo e Palmeiras, que vêm dominando o cenário nos últimos anos, outros clubes também vão entrar fortes na disputa.

Se, por um lado, Flamengo e Palmeiras podem ser considerados os grandes favoritos em razão do retrospecto recente, por outro, o mercado da bola mostra que há mais times se preparando para disputar os principais títulos. Um deles é o Atlético Mineiro, que vem fazendo contratações importantes há algum tempo e, como consequência, já conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil, em 2021. Para a temporada 2023, o Galo acertou a contratação do treinador argentino Eduardo Coudet e também trouxe reforços importantes, como o atacante Paulinho, ex-Bayer Leverkusen.

Foto Reprodução/Pixabay

Quem também deverá brigar por títulos em 2023 são os seguintes times: Internacional, Fluminense, Corinthians e Athletico Paranaense. O quarteto terminou o ano de 2022 em alta e, com reforços pontuais, pode incomodar os favoritos ao longo da temporada. Aliás, o Furacão, com suas campanhas recentes, já se consolidou como um dos grandes clubes do futebol brasileiro. De 2018 para cá, foram dois títulos da Copa do Sul-Americana, um título e um vice da Copa do Brasil e um vice da Libertadores.

Mas a disputa ainda será incrementada pela presença de Botafogo e Grêmio. Enquanto o Fogão já conta com nomes importantes no elenco, como Tiquinho Soares, o Tricolor vem se reforçando em sua volta à Série A e terá o reforço do atacante uruguaio Luis Suárez para a temporada 2023.

Além de vários times iniciarem o ano com chances de brigar por títulos, no futebol brasileiro sempre há espaço para surpresas. Isso aconteceu em 2017, por exemplo, quando o Corinthians iniciou o ano muito criticado e sendo considerado a quarta força de São Paulo. No fim da temporada, porém, o Timão sagrou-se campeão brasileiro, surpreendendo torcedores e analistas esportivos.

Com isso, a expectativa para 2023 já está alta, e a tendência é de que o Brasileirão e as demais disputas nacionais e internacionais brindem os fãs do futebol com jogos de bom nível e extremamente disputados. Ano após ano, os times brasileiros vêm mostrando mais profissionalismo na gestão, o que é de suma importância para o desenvolvimento de nossos campeonatos, que durante décadas ficaram às mínguas. O momento, portanto, é de aproveitar essa mudança e torcer para que ela tenha vindo para ficar.

