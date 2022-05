Concurso da Samsung premiará projetos de ciência e tecnologia de escolas públicas

A 9ª edição do Solve for Tomorrow, o Resposta para o Amanhã, em português, está com inscrições abertas. A iniciativa global da Samsung premiará estudantes do ensino médio de escolas públicas que tenham ideias inovadoras nas áreas de ciência e de tecnologia. Estudantes, docentes, escolas e gestores responsáveis pelos projetos serão contemplados com certificados e prêmios, conforme cada etapa da seleção.

A inscrição deve ser feita por um professor orientador até o dia 30 de junho. Cada docente pode inscrever grupos de 3 a 5 alunos. Esse educador deve lecionar disciplinas voltadas à Matemática e suas tecnologias, ou às Ciências da Natureza. As inscrições devem ser feitas diretamente no site do Respostas para o Amanhã.

Os projetos selecionados, que devem usar a abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências,Tecnologia, Engenharia e Matemática), contarão com mentoria especializada, e os vencedores, em diferentes categorias, são premiados com produtos Samsung. Detalhes desta e das próximas etapas estão disponíveis na página oficial e no aplicativo do programa.

As premiações começam a partir da pré-seleção. Os 100 primeiros professores orientadores ganharão um kit maker/arduíno, caso tenham os projetos classificados. Já o diretor da escola com o maior número de inscrições de projetos classificados será premiado com um tablet.

Os projetos semifinalistas serão premiados com um tablet para cada professor orientador e professor parceiro das 20 equipes classificadas. E os finalistas ganharão um notebook Samsung para cada professor orientador e professor parceiro das 10 equipes semifinalistas.

Para os vencedores nacionais, os estudantes das três equipes receberão, um smartphone Samsung + smart TV Samsung para o primeiro colocado, um notebook Samsung + smart TV Samsung para o segundo colocado e um smartwatch Samsung + smart TV Samsung para o terceiro colocado.

Cada escola dos 3 projetos vencedores nacionais receberá duas smart TVs Samsung, além de troféu, placa comemorativa e selo digital. O professor orientador, o professor parceiro e os estudantes da equipe vencedora receberão uma medalha. Os vencedores por júri popular recebem fone de ouvido Samsung Galaxy Buds Pro para cada estudante, professor orientador e professor parceiro dos 3 projetos eleitos pelo público. E cada uma das três escolas dos projetos vencedores pelo Júri Popular receberá 1 (uma) smart TV Samsung e um troféu.

Agência Educa Mais Brasil