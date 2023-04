Concurso do Banco do Brasil: Gabarito é divulgado; veja as respostas

Os candidatos que participaram do concurso do Banco do Brasil (BB) já podem ter acesso ao gabarito preliminar das provas objetivas. As avaliações foram aplicadas no último domingo (23). Mais de 1,4 milhão de pessoas disputam 6.525 vagas de nível médio para escriturário em todo o país, entre imediatas e cadastro reserva.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

O prazo para interposição de recursos ficará aberto até esta terça-feira (25). Para recorrer, os interessados devem acessar este link e seguir as instruções apresentadas na página. Os vencimentos chegam a R$ 5.436,03 reais.

As avaliações cobraram a resolução de 70 questões de múltipla escolha, além da elaboração de um texto dissertativo-argumentativo a partir de tema proposto pela banca.

Clique aqui e confira o gabarito.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no