Covid: Ministério da Saúde recomenda volta do uso de máscara após aumento nos casos

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde publicou nota técnica no último sábado (12) recomendando o retorno do uso da máscara por parte dos brasileiros após o aumento nos casos de covid-19 que se tem registrado nas últimas semanas. Além da máscara, o Ministério recomenda também a adoção de outras medidas preventivas, dentre elas a ampliação da vigilância por parte dos estados e municípios.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com a secretaria, na segunda semana de novembro o Brasil teve 57,8 mil casos de covid. A média móvel do país subiu para 8,5 mil casos diários, um aumento de 120% em relação aos 3,8 mil anteriores. As mortes por covid-19 também aumentaram: na segunda semana deste mês, a média móvel diária de óbitos subiu de 36 pra 46.

Preocupa as autoridades em saúde a circulação no país de duas sublinhagens da variante Ômicron: a BQ.1 e a BA.5.3.1. Apesar do alerta, a Secretaria de Vigilância em Saúde afirma que não há aumento da gravidade da doença, mas que devem ser adotadas medidas de prevenção para evitar que isso venha a acontecer.

