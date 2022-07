Criptomoedas atraem cada vez mais investidores

O boom das criptomoedas tem atraído cada vez mais investidores para o segmento. No entanto, muitos iniciantes têm dúvidas sobre como dar os primeiros passos. Atualmente, há inúmeros conteúdos disponibilizados online – e justamente pela abundância é normal que as pessoas se sintam perdidas. Além disso, como saber em quem confiar? Por isso, é fundamental estudar a criptoeconomia para poder investir com segurança no segmento.



Com tantos materiais facilmente acessíveis, é importante que as pessoas pesquisem o histórico dos autores dos conteúdos. Há muita gente séria usando a internet para divulgar seu trabalho e ajudar os interessados no segmento. No entanto, também há muitos aproveitadores surfando no crescimento do mercado para tentar ganhar dinheiro na internet.

Foto: Divulgação/MPT

De todo modo, o brasileiro parece estar levando a relação com o dinheiro mais a sério. Nos últimos tempos, muitas pessoas têm procurado saber mais sobre o mercado financeiro e sobre formas de investimento. Neste ano, a Bolsa de Valores (B3) registrou 5 milhões de contas de pessoas físicas. Para se ter uma ideia, até 2016, esse número girava em torno de 560 mil.

Já em relação às criptomoedas, os números são ainda mais animadores. De acordo com uma pesquisa realizada pela Binance e TripleA, aproximadamente 10 milhões de brasileiros possuem criptomoedas – o que faz do país um dos cinco maiores mercados do mundo no segmento.

Além disso, a Receita Federal divulgou que, em 2021, foram movimentados R$ 200,7 bilhões em moedas digitais no Brasil. O número é bastante significativo, já que é superior ao dobro do resultado obtido em 2020.

Tudo isso mostra a força das criptomoedas, um mercado que, apesar da crise atual, está em franca ascensão e aponta para o futuro do sistema financeiro. Associado a tecnologias e a conceitos inovadores, como blockchain, DeFi, NFT, o segmento já está estabelecido e deve ser estudado por todos aqueles que querem acompanhar a evolução do mercado.

Crise das criptomoedas

Após mais de uma década de franco crescimento, o mercado das criptomoedas tem vivido a sua pior crise. Conhecido como inverno cripto, o período tem aquecido os debates sobre o futuro das moedas digitais. Muitas pessoas, por exemplo, têm cobrado que o mercado seja regulamentado para oferecer mais segurança aos investidores. Por outro lado, há aqueles que investem nele justamente por ser descentralizado e ficar longe da interferência de governos e instituições financeiras.

De todo modo, a crise tem sido enxergada, por muitos especialistas, como uma janela de oportunidades. Afinal, muitos ativos importantes viram seu preço cair significativamente nos últimos meses. Com isso, a velha máxima de “comprar na baixa para vender na alta” estaria mais atual do que nunca.

Mas é muito importante que os investidores, principalmente os iniciantes, entendam que, no mercado financeiro, existem muitos riscos. Assim, é preciso conhecer muito bem o segmento antes de investir seu dinheiro nele. Outra máxima do mercado financeiro é “não se investe naquilo que não se conhece”. Isso certamente evita muitos problemas desnecessários.

Então, é fundamental não entrar neste mercado com a ilusão de ganhos fáceis. A volatilidade das moedas digitais, ao mesmo tempo em que podem garantir altos lucros, também podem trazer grandes perdas. Portanto, nada supera o estudo e o investimento consciente. Dessa forma, passo a passo, é possível obter bons resultados no mercado financeiro.

