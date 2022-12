Crowdfunding Imobiliário: como investir com segurança nesse incrível mercado de imóveis.

No cenário do mercado imobiliário, muito se vem falando em crowdfunding imobiliário, um financiamento coletivo com a finalidade de construir novos empreendimentos, modalidade que está oportunizando, tanto para o médio quanto para o pequeno investidor, a oportunidade de investir e realizar a compra de bens no exterior, a exemplo dos Estados Unidos da América ou de diversos países do continente europeu.

É através desta modalidade de investimentos, que projetos de incorporação podem emitir títulos para financiar a construção do empreendimento, criando oportunidades para o investidor comum, com um potencial concreto para retornos consideráveis e pode se dar de quatro diferentes formas: doação – formato mais comum do crowdfunding imobiliário, recompensa, equitycrowdfunding e debt crowdfunding. Por meio dele, o investidor comum pode se tornar dono de uma parte – ainda que pequena – do ativo, sempre lucrando com um percentual dos lucros derivados do imóvel negociado.

Nesse artigo você entenderá o que é crowdfunding, como ele funciona, quais suas vantagens e quem pode investir. Além disso, entenderá a diferença entre crowdfunding e os fundos de investimento imobiliário e quais são seus riscos. Confira tudo a partir de agora.

O passo a passo do crowdfunding imobiliário

Para quem quer fazer parte do universo do crowdfunding imobiliário, o primeiro passo é escolher a plataforma online através da qual será viabilizado o acesso ao mercado. Esse ambiente virtual é justamente quem vai identificar as propriedades próprias para investimento, realizando a diligência necessária e verificando quais os riscos potenciais de cada um dos locais.

O segundo passo é conseguir os recursos financeiros, oferecendo o imóvel lançado na plataforma, para que os investidores interessados empreguem seus valores até que seja atingida a soma alvo.

No passo três, adquirido o imóvel, é hora de prepará-lo para o mercado propriamente dito, a fim de que possa ser locado.

A autonomia do investimento coletivo

Sem precisar de um gerente para controlar o seu dinheiro, a autonomia é uma das características do investimento coletivo, permitindo que o investidor tenha total clareza sobre onde seu dinheiro está sendo aplicado, quais os riscos e garantias e previsões de mercado, não sendo necessário pagar taxas exaustivas durante seu processo de aplicação de dinheiro em imóveis e aumentando o rendimento dos seus investimentos. Não fosse isso o bastante, a rentabilidade é fixa e a acessibilidade também é convidativa.

Em outras palavras, qualquer pessoa pode investir nesse mercado e, como comprar um imóvel exige um capital muito alto, o crowdfunding imobiliário é uma forma de investimento mais rápido e acessível. Além disso, alguns projetos oferecem um retorno mais alto do que os ativos tradicionais.

O crowdfunding imobiliário no Brasil

A regulamentação do crowdfunding no Brasil, a qual se deu no ano de 2017 (dois mil e dezessete), e estima-se que até o final deste ano, o mercado imobiliário cresça entre 4,5% e 5% em 2022 - segundo uma projeção do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas).

O fato é que o crowdfunding imobiliário no Brasil tornou-se um investimento direto e coletivo em empreendimentos sólidos e com alto potencial de retorno. Tudo isso tendo em vista os projetos específicos, como o investimento em uma empresa que irá construir e vender casas ou adquirir cabeças de gado para exportação rumo à Europa ou Estados Unidos da América, por exemplo, além de tantos outros.

A particularidade que é fácil perceber que, por serem oportunidades únicas ligadas à economia real, elas fogem do padrão tradicional de investimento em renda fixa ou ações. E é justamente por isso, que o crowdfunding imobiliário faz parte do chamado investimentos alternativos e não para de crescer no Brasil.

Por fim, é graças a diversificação de portfólio, que o investidor escolhe um número maior de imóveis onde investirá. E é justamente essa diversificação da carteira de investimentos que gera uma segurança maior no processo. Dessa maneira, já no primeiro mês de locação, que os pagamentos dos aluguéis são recebidos pelos agentes gestores e remetidos para a plataforma digital, a quem caberá a distribuição entre os investidores participantes.

O segmento do setor imobiliário – já aquecido nos últimos tempos -, tem ganhado cada vez mais os olhares investidores através do crowdfunding imobiliário. Assim, é fácil concluir que, se comparado aos modelos mais tradicionais de investimento no setor de bens imóveis, a tendência é que o crowdfunding imobiliário permaneça democratizando o mercado e continue se destacando por ser bem mais rápido e flexível que os demais tipos de investimento. Isso tudo sem contar com o fato de ter um custo especialmente reduzido e ser de fácil divulgação. Especula-se, nesse aspecto, que o segmento do crowdfunding imobiliário só cresça pelos próximos anos. É tempo de investir e aguardar, portanto.

