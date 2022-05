Dicas de como evitar entupimentos de esgoto em sua casa

Entupimentos de esgoto podem acontecer a qualquer momento em uma casa. Esses problemas são comuns, porque a frequência do uso, além de alguns detritos que são descartados nele de maneira errada, podem comprometer a eficiência e até obstruir por completo o cano.



Quando isso ocorre, muitas situações podem acontecer, como esgoto retornando pelo vaso sanitário, entupimento dos ralos externos e internos, além do mau cheiro.

É fundamental não jogar lixo nas tubulações e tomar medidas para que a única solução seja um serviço especializado de uma desentupidora no bairro de sua cidade.

Deste modo, daremos algumas dicas infalíveis para evitar entupimentos de esgoto e quem chamar caso a obstrução precise de auxílio profissional. Confira.

O que são e como acontecem os entupimentos de esgoto

O esgoto é o encanamento dedicado ao descarte de dejetos fisiológicos e água suja e possui uma tubulação única com diversos ramais ligados a áreas molhadas, como banheiro, cozinha, lavanderia e ralos.

O esgoto despeja estes dejetos em uma tubulação pública que leva toda sujeira para locais de tratamento de afluentes, garantindo que a água volte para a natureza sem qualquer tipo de impureza.

Os entupimentos de esgoto ocorrem quando existem obstruções no cano ou em algum dos ramais. Ou seja, é possível que o esgoto esteja normalizado, porém, o vaso sanitário de um dos banheiros ou o ralo da pia da cozinha está entupida.

É fundamental descobrir onde esteja ocorrendo o entupimento, e para saber, é importante seguir alguns sinais característicos como:

● Mau cheiro na casa;

● Esgoto com barulhos;

● Água que não escoa na pia;

● Ao dar descarga, a água retorna ao invés de escoar.

Contudo, o entupimento pode ocorrer em apenas um local, ou seja, nos ramais ou em todo esgoto, nesse caso, a situação pode ser ainda mais grave.

Com esgoto obstruído, existe o perigo à saúde dos moradores, com o aparecimento de insetos, roedores e a sujeira retornando para dentro da casa. É fundamental descobrir qual o problema e onde ele se situa para combater os riscos à saúde de todos.

Seja como for, é primordial que os moradores tomem medidas e criem hábitos saudáveis de limpeza e higiene, evitando qualquer tipo de entupimento de esgoto em casa. No próximo tópico, falaremos sobre isso.

5 Dicas de como evitar entupimentos de esgoto em casa

Mais importante do que descobrir onde está um entupimento de esgoto, é saber como evitá-lo. A seguir, separamos algumas dicas essenciais para o dia a dia, que vão ajudá-lo a não ter entupimentos em casa:

Nunca descarte o óleo de cozinha usado no ralo da pia. O óleo além de contaminar a água, ainda entope com bastante facilidade o encanamento de esgoto. Utilize um recipiente para isso e faça o descarte em locais apropriados; Papel higiênico, absorventes e preservativos, devem sempre ser descartados no lixo e jamais no vaso sanitário. Ao fazê-lo, você pode causar um entupimento no vaso ou obstruir ainda mais o esgoto, caso já haja um entupimento em curso; Use grelhas com grades nos ralos externos e nos internos, utilize um ralo com fechamento abre-e-fecha. Esse tipo de ralo pode ser fechado quando não estiver em uso e ainda neutralize o odor característico do esgoto; Restos de alimentos devem ser descartados no lixo e não nas tubulações. A menos que haja uma caixa de gordura e ela esteja limpa, evite esse hábito para garantir um esgoto sempre limpo e longe de entupimentos; Faça manutenção preventiva periodicamente. Esse serviço faz a análise de toda tubulação principal e ramais, garantindo a limpeza e prevenindo entupimentos em casa.

Serviço especializado de desentupimento de esgoto

Antes de mais nada, é fundamental que você entenda os riscos que está exposto caso tenha um entupimento de esgoto em casa.

Independente de qual seja a situação, evite tentar desentupir canos por conta própria e peça o auxílio de uma empresa especializada em desentupimento.

A empresa possui experiência no mercado e técnicos preparados, comprometidos em resolver problemas de obstrução de esgoto com rapidez e qualidade. Durante a execução, o cliente é informado de todas as medidas necessárias e o serviço possui garantia e preço acessível.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no