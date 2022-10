Eleições 2022: Lula e Bolsonaro disputam no 2º turno a Presidência do Brasil

O resultado do primeiro turno confirma uma tendência das eleições presidenciais no Brasil. A última vez em que a eleição presidencial foi decidida em primeiro turno ocorreu em 1998, com a vitória de Fernando Henrique Cardoso. Todas as outras eleições presidenciais, desde 2002, quando Lula foi eleito para o seu primeiro mandato como presidente, foram decididas em segundo turno.

Até o momento, Lula conta com 53 milhões de votos válidos, o que corresponde a 47,56%, enquanto Bolsonaro, até o momento, tem 46 milhões de votos, ou seja, 43,94%.



Lula e Bolsonaro disputam segundo turno para presidência do Brasil

Presidente por dois mandatos, em 2003 e 2007, Lula anunciou publicamente que seria novamente o candidato do PT à presidência da República em 2017. Mesmo após ser preso em abril de 2018, Lula manteve a sua candidatura e foi oficializado como candidato em agosto do mesmo ano. Após o TSE declarar a sua inelegibilidade, o PT anunciou oficialmente que Haddad seria o novo candidato do partido nas eleições presidenciais de 2018. Lula teve suas condenações anuladas e a retomada de seus direitos políticos em abril de 2021, tornando-o novamente elegível. A chapa Lula/Alckmin foi oficializada em 7 de maio.

Enquanto o seu adversário, Jair Bolsonaro, é paulista, militar da reserva e está em seu primeiro mandato como presidente da República. Bolsonaro surgiu como figura pública no fim dos anos 1980 e já foi eleito sete vezes para o cargo de deputado federal. Foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 1988. No fim de 1990, elegeu-se pela primeira vez deputado federal. Bolsonaro foi eleito presidente em 2018, ganhando de Fernando Haddad no segundo turno.



