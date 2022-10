Eleições 2022: TSE intima diretor-geral da PRF e manda parar operações ilegais nos estados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) intimou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, a interromper imediatamente as operações contra o transporte de eleitores realizadas nos estados brasileiros neste domingo (30).



Mesmo após decisão do TSE, que proibiu qualquer tipo de blitz no dia da eleição, a PRF realizou mais de 500 operações. O diretor-geral compareceu ao TSE para prestar esclarecimento.

As denúncias partiram de internautas nas redes sociais, que relataram blitz em diversos pontos dos estados, principalmente no Nordeste, como Pernambuco, Paraíba e Bahia.



No Piauí, pessoas também denunciaram estar acontecendo o mesmo. O governador eleito do Estado, Rafael Fonteles, destacou em vídeo divulgado nas redes sociais que já entrou em contato com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e com o superintendente da PRF no Piauí. “Iremos cobrar das autoridades que a decisão do ministro Alexandre de Moraes seja cumprida, ainda estamos com algumas horas de votação e é muito importante que todos exerçam a sua cidadania”, disse. Além disso, ele salientou a importância da população denunciar qualquer tipo de operação ilegal.

O Portal O Dia também entrou em contato com a PRF-PI e aguarda um posicionamento do órgão.

“Deixem o Nordeste Votar”

A frase entrou para o trending topic do Twiiter, ficando em primeiro lugar dos assuntos mais comentados da plataforma, após a repercussão de imagens que mostram agentes da PRF impedindo o trânsito de eleitores durante operações. Eleitores informaram estar ocorrendo barreiras, blitz e intimidações por parte da PRF em várias rodovias do Nordeste.

Diversas pessoas, incluindo celebridades e políticos, publicaram "Deixem o Nordeste Votar" para se manifestar contra a ação da PRF.





