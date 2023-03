Encontros de destino em aplicativos de namoro: mito ou realidade?

Muitos dizem que o destino é a forma como as pessoas tentam explicar aquilo que não podem controlar. De certa forma, isso é verdade. Especialmente se estivermos falando de amor. Afinal, você nunca pode prever onde, quando e em que condições você encontrará sua alma gêmea. O destino tem seus próprios planos para isso.

Mas vamos pensar se encontros em aplicativos de namoro podem mudar sua vida?

Para muitos, o uso de aplicativos de namoro é uma tentativa de assumir o controle do destino em suas próprias mãos. Isso faz sentido, porque você pode tentar controlar com bastante precisão com quais usuários o aplicativo que você usa irá conectá-lo. Você pode especificar o gênero, a idade aproximada, a geolocalização, uma lista de interesses e muito mais. Em seguida, os algoritmos internos do aplicativo começam trabalhando e analisando um grande número de usuários e tentando encontrar os parceiros em potencial que são mais adequados para você. Isso nem sempre corre bem, mas há muitos exemplos bem-sucedidos de namoro on-line. Não é à toa que cerca de 18% de todos os casamentos modernos são o resultado de utilização de plataformas de relacionamentos online.

Online vs. offline: onde os encontros realmente transformam a vida

Há uma crença bastante popular de que um encontro verdadeiramente fatídico pode acontecer apenas no mundo real. Alegadamente, esse encontro é natural e não é afetado por todos os tipos de algoritmos e afins que existem online. No entanto, a verdade é que nossa vida é exatamente um mesmo conjunto de algoritmos que, de uma forma ou de outra, formam nosso destino.

Foto/Divulgação/

Vamos imaginar a pessoa adulta média. Existem vários círculos sociais:

Parentes e amigos mais próximos — um círculo muito pequeno e próximo ao qual raramente se juntam novas pessoas. Colegas e amigos — um círculo de tamanho médio em que novas pessoas aparecem com mais frequência e em maior número. Conhecidos e amigos menos próximos — o círculo mais amplo, no qual geralmente há muitas novas pessoas para conhecer.

Em cada um desses círculos sociais você tem chances muito diferentes de um encontro de destino. Quanto maior o círculo, maiores as chances, mas elas ainda assim são pequenas. Em qualquer caso, você estará limitado a certas situações que são quase impossíveis de ultrapassar na vida offline. Talvez seu verdadeiro amor viva em outra cidade, país ou mesmo em outro continente. Ou seja, para você, um encontro de destino fica quase impossível.

E é aqui que o namoro online entra em jogo!

No mundo moderno, a internet permite que você vá facilmente além dos limites e círculos usuais de comunicação. Aqui você é completamente independente dos outros e de suas opiniões. Você tem total liberdade de ação. E, o mais importante, há uma oportunidade de conhecer pessoas de todo o mundo. Sem limites ou restrições!

No entanto, como dissemos acima, os aplicativos de namoro clássicos ainda possuem certos limites. Alguns tentam ignorar esses problemas, outros não. Felizmente, para os usuários mais exigentes, há uma ótima alternativa ao namoro online típico, as plataformas de bate-papo por vídeo aleatório. É sobre esse formato de namoro online que queremos falar a seguir.

Bate-papo por vídeo para comunicação com novas pessoas: desde conversas despreocupadas a encontros de destino

A principal diferença entre um bate-papo por vídeo e um aplicativo de namoro é a ênfase em encontros aleatórios. Essas plataformas usam os algoritmos mais simples para selecionar pessoas para falar. Graças a isso, você nunca pode prever quem estará do outro lado da tela no próximo segundo e quais dos encontros seguintes poderão ser realmente de destino.

Mas é claro que confiar cegamente na aleatoriedade completa não é uma boa ideia. Portanto, os desenvolvedores de muitos bate-papos por vídeo aleatórios populares adicionaram algumas configurações básicas às suas plataformas para refinar a busca de outros usuários. Vamos dar uma olhada em alguns dos exemplos mais populares:

CooMeet — um bate-papo por vídeo aleatório com um filtro de gênero único e original que, ao contrário de seus concorrentes, nunca está errado. Isso se deve ao fato de que as mulheres devem verificar os dados da sua conta durante o cadastro do perfil. Por isso, simplesmente não existem perfis falsos nem bots aqui. O CooMeet é um verdadeiro tesouro para homens solteiros que só querem conhecer pessoas do sexo oposto. O bate-papo por vídeo com mulheres tem uma versão web conveniente e aplicativos funcionais para iOS e Android. Possui também um tradutor automático de mensagens embutido para aqueles que querem se comunicar com pessoas de outros países.

Acreditamos que, se um encontro de destino for possível na web, isso acontecerá em bate-papos por vídeo online. Existe um grande número de pessoas para conhecer e nunca se sabe se a próxima pessoa que aparecer aleatoriamente na sua tela não é a pessoa que você tem procurado todo esse tempo.

Claro, você não precisa se concentrar inteiramente em bate-papos por vídeo. Há chances de encontrar o amor em quase qualquer lugar — em aplicativos e sites de namoro, redes sociais, vários fóruns temáticos, mensageiros instantâneos e assim por diante. O principal é não parar de procurar, manter-se socialmente ativo e não ter medo de tomar a iniciativa. Não tenha dúvidas, mais cedo ou mais tarde, esse encontro de destino espera por você!

