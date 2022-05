Enem: estudantes com isenção negada já podem solicitar recurso

Participantes que tiveram o pedido da isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 negado podem, a partir de hoje (25), entrar com recurso do resultado. O procedimento deve ser formalizado na Página do Participante até o próximo dia 29. Os resultados foram divulgados no dia 22 de abril, conforme anunciou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A isenção é garantida aos estudantes de escolas públicas que estão na última série do ensino médio em 2022 e quem cursou todo oensino médio em escola pública ou na condição de bolsista integral em escolas privadas cuja renda per capita seja igual ou inferior a um salário mínimo e meio. No entanto, o participante que tem direito à isenção mas faltou na edição passada do exame precisa ter a justificativa da ausência aceita pelo Inep.

Além desses, é garantida a isenção aos participantes declarados em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem membro de família de baixa renda, e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Os solicitantes deverão informar o número de Identificação Social (NIS) único e válido. No site do Inep é possível conferir um passo a passo de como solicitar a isenção.

Conforme explicação no site do Inep são motivos que justificam a ausência no exame as seguintes condições: assalto ou furto; acidente de trânsito; casamento ou união estável; morte na família; maternidade ou paternidade; acompanhamento de cônjuge ou companheiro deslocado para outra cidade no período da aplicação; privação de liberdade; emergência, internação ou repouso médico ou odontológico; trabalho; deslocamento a trabalho; intercâmbio acadêmico e atividade curricular.

