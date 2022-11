Guia para iniciantes - Como apostar em esportes?

Não há dúvidas que o mercado de apostas esportivas está atingindo níveis impressionantes nos últimos anos no Brasil. Aqui no país do futebol, milhões de pessoas que sabem muito sobre este esporte encontraram nas apostas esportivas a sua chance de ter ganhos em dinheiro, utilizando de forma produtiva este conhecimento que, em geral, era apenas uma forma de entretenimento.

Porém, o mercado de apostas esportivas, apesar de ser um mercado abarrotado de oportunidades, também é um mercado que deve ser levado a sério caso se queira realmente investir para ganhar. Muitos apostadores iniciantes entram neste mercado com a ideia errada de que as coisas são simples e acabam frustrados e sem os seus investimentos.

Então, para fazer apostas em casas de apostas com o seu conhecimento em esportes, é necessário saber de algumas regras e dicas básicas que o levarão a resultados positivos consistentes e evitarão que você acabe caindo nas armadilhas do mercado, acompanhe neste artigo tudo o que precisa saber.

Dicas e regras básicas de como apostar em esportes

Grande parte da parte mal falada do mercado de apostas esportivas acaba vindo dos jogadores frustrados e enganados que não se prepararam o suficiente para ter resultados e se prevenir contra as armadilhas que ele apresenta, o que é uma pena, tendo em vista que as casas de apostas poderiam crescer ainda mais e oferecer melhores serviços se estes apostadores se qualificassem antes de entrar de cabeça neste mundo. Mas, isso acontece, geralmente, porque estes apostadores não se atentam a algumas regras e dicas básicas e primordiais, vamos ver quais são elas:

Escolha uma casa de apostas segura e confiável

O principal erro dos apostadores iniciantes, é escolher casas de aposta pelos bônus que oferecem. Este é um erro clássico que continua acontecendo, já que o ideal é avaliar a casa de apostas e entender se esta é segura e confiável, já que você entregará não só seus dados pessoais a ela, como também depositará dinheiro real. Para isso, no momento de escolha de uma casa de apostas, é necessário sempre avaliar três requisitos principais:

-Licença

A licença é um documento obrigatório em casas de apostas, é necessário verificar se possuem uma, se está ativo e se foi emitido por uma instituição reguladora oficial, como a CGA .

-Reputação

A reputação de uma casa de apostas para com os seus usuários deve ser positiva, não hesite em pesquisar pelo feedback destes usuários que já passaram pela plataforma.

-Segurança de dados

Roubo de dados delicados é mais comum do que acreditamos, por isso a casa de apostas deve oferecer, ao menos, o mínimo em criptografia de dados, com as ferramentas: Certificado SSL e Protocolo HTTPS.

Entenda como os tipos de aposta funcionam

Ao entrar em uma plataforma de apostas esportivas, é comum ficar confuso com a grande quantidade de tipos de apostas sendo oferecidos lá. Acredite, quanto mais, melhor, mas é necessário entender bem como cada um deles funciona antes de se aventurar a fazer apostas.

Por isso, começar com calma fazendo apostas simples como o moneyline é o mais indicado, e então ir elevando o nível e estudando as possibilidades que cada um dos tipos de aposta podem oferecer.

Saiba quando parar

Outro grande erro dos apostadores iniciantes é não saber quando parar, a grande maioria cai na armadilha de fazer aposta atrás de apostas com o objetivo de recuperar um investimento perdido na aposta anterior. Ao definir o valor do seu investimento e seus objetivos de ganho, saiba quando é hora de parar, para que isso não se torne uma bola de neve e as coisas fiquem piores.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no