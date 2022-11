Helena e Miguel devem ser os nomes de bebês mais escolhidos em 2023; veja a lista

Quando o assunto é a escolha do nome do bebê, a maioria das mamães e papais buscam seguir o que está em alta. Para 2023, a tendência segue a mesma de 2020 e os nomes Helena e Miguel se mantêm no topo da lista.



Além de Miguel e Helena, aparecem na lista Davi, Pedro, Heitor e Ravi para os meninos; e Júlia, Aurora, Anna e Maitê para as meninas. Quando a escolha é o nome composto, as três primeiras colocações ficaram: Anna Liz, Maria Alice e Maria Julia; e João Miguel, Davi Lucca e João Gabriel.

Em 2021, o Portal de Transparência de Registro Civil apontou que o nome mais registrado para menino foi Miguel, com 30.275, e para menina foi Helena, com 23.305.



(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A menos que alguma famosa mude os rumos atuais, como a Cláudia Raia fez em 1997 quando ditou uma nova era de Enzo, em virtude de seu primogênito, a tendência deve continuar com força para os bebês que chegarão em 2023.

A pesquisa dos nomes de bebês para 2023 foi realizada nas redes sociais de uma empresa especializada em enxoval de bebês, que possui 4,6 milhões (Instagram) e 5 milhões de seguidores (Facebook). O levantamento foi feito por meio de comentários deixados em uma publicação no perfil da marca, onde ocorreram mais de cinco mil interações.

Confira abaixo o ranking com os 10 nomes mais citados:

