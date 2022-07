IBGE abre novo processo seletivo nacional com 398 vagas

O instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta segunda feira (25) um novo edital com 398 vagas disponíveis. Veja o edital aqui.

As categorias ofertadas no seletivo são as seguintes:

Agente censitário municipal (ACM) – 119 vagas, com salário de R$ 2.100

Agente censitário supervisor (ACS) -279 vagas, com salário de R$ 1.700

Conforme o documento publicado no site do Instituto, a previsão dos contratos é de até 5 meses, podendo ser prorrogados de acordo com a necessidade do trabalho e a disponibilidade de recursos orçamentários.



Foto: Arquivo O dia

Os contratos terão vigência de 30 (trinta) dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por apostilamento. Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 (trinta) dias.

Para realizar a inscrição, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE indicados no anexo disponibilizado no edital até o próximo dia 27 de julho, período previamente estabelecido no cronograma do seletivo complementar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Monalisa Mendes, especial para o Portal Odia.com