IBGE lança novo processo seletivo com mais de 15 mil vagas e com inscrição gratuita

O IBGE abriu nesta quinta-feira (28) mais um processo seletivo para a contratação de profissionais para o Censo Demográfico deste ano. Ao todo, são 15.075 vagas para recenseador. A previsão de duração do contrato é de até três meses. O pré-requisito para essa função é ter o ensino fundamental completo.

A abertura deste processo seletivo para o preenchimento das vagas acima relacionadas é uma continuidade do Processo Seletivo Simplificado do IBGE regido pelo edital n.º 10/2021. As inscrições, gratuitas, e já começam nesta quinta-feira (28) e se encerram na segunda-feira, 1º de agosto.

O que faz um recenseador?

As atribuições da função de Recenseador são: cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no seu dispositivo móvel de coleta; apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá de identificação fornecido pelo IBGE e o documento de identidade citado no crachá; assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e acessórios fornecidos pelo IBGE para execução de seu trabalho; coletar, presencialmente e/ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2022 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao Posto de Coleta, dentre outros.

Como se inscrever

Para realizar a inscrição, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE relacionados no Anexo I deste edital e entregar o formulário de inscrição, disponível no Anexo III deste EDITAL N. o 14/2022 edital, preenchido e assinado. Ao preencher o formulário, o candidato deve considerar apenas a titulação acadêmica de maior pontuação, visto que diferentes pontuações não são cumulativas. Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.

Clique aqui e confira o edital!

