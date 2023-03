São Luís: incêndio atinge shopping Rio Anil e deixa feridos; bombeiros buscam causa

Um incêndio atingiu o shopping Rio Anil, localizado no bairro Turu, em São Luís (MA), na tarde desta terça-feira (7). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão, há pessoas feridas, mas ainda não se sabe a quantidade exata. O fogo já foi controlado e o local foi evacuado pelas equipes.

Veja o Vídeo:

Vídeos divulgados nas redes sociais retratam pessoas em desespero tentando sair do local. Outras imagens mostram pessoas feridas e ensanguentadas. Até o momento, não foi possível identificar as causas do incêndio. Equipes de bombeiros, bem como do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), encontram-se no local buscando por vítimas.

Em nota, a administração do shopping afirmou que está tomando todas as medidas de segurança necessárias.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no