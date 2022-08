Inscrições para o Fies começam nesta terça-feira (09)

Começa hoje (09) o prazo para as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que segue até 12 de agosto. Os estudantes interessados devem acessar o site do Fies para efetuar o procedimento. O resultado dessa etapa deverá ser divulgado no dia 16 de agosto.





Durante a inscrição, o candidato deve preencher os dados requisitados e informar sua escolha de curso, turno e instituição de ensino, entre as vagas ofertadas pelo programa. Quem for pré-selecionado terá entre os dias 17 e 19 de agosto para complementar a inscrição no site. Quem não for convocado entrará, automaticamente, na lista de espera.

Podem participar do Fies os estudantes que participaram de alguma edição do Enem entre 2010 e 2021, com média de pelo menos 450 pontos e nota acima de zero na redação. Além disso, é preciso comprovar renda familiar mensal de até três salários-mínimos por pessoa.

Cronograma Fies 2022.2:

Inscrições: 9 a 12 de agosto de 2022

Resultado: 16 de agosto de 2022

Complementação da inscrição: 17 a 19 de agosto de 2022

Lista de espera: 22 de agosto a 22 de setembro de 2022

