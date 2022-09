INSS lança edital de concurso com nove vagas para Teresina; confira

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (15) o edital do concurso público para o preenchimento de vagas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quinta-feira (15). Em todo Brasil são, ao todo, mil vagas para o cargo de técnico, que exigem apenas nível médio de formação.

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Segundo o edital, são 708 vagas para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 para candidatos negros. Das vagas disponíveis, nove vagas serão para Teresina, sendo seis para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência e duas vagas para negros. Os salários serão de 5.905,79. O ato de inscrição deve ser feitas apenas pela internet. Clique aqui e confira o edital.

A taxa de participação é de R$ 85. As inscrições começam às 10h desta sexta-feira (16) e devem seguir até as 18h do próximo dia 3 de outubro, no endereço eletrônico da banca realizadora da certame: http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22.

