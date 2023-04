Isenção da taxa do Enem 2023 pode ser solicitada a partir de hoje (17); saiba como

A partir de hoje (17), está aberto o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2023 e justificar a ausência na edição de 2022. Esse processo pode ser feito até o próximo dia 28 de abril, segundo o calendário do Inep. As solicitações podem ser feitas através da Página do Participante.



Para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2023 e/ou justificar a ausência na edição de 2022, o participante deve informar o número de seu CPF e sua data de nascimento. Os dados pessoais informados devem ser iguais aos dados cadastrados na Receita Federal para não inviabilizar a correspondência entre as informações. Também é necessário informar endereço de e-mail e número de telefones válidos.



Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quem pode solicitar isenção na taxa do Enem 2023?

Podem solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2023:

Participantes que estejam cursando a última série do ensino médio em 2023, de qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar. Também tem

O inscrito que cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada

Quem tem renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio

Participante que declara situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda com inscrição no CadÚnico.

No caso de participantes com cadastro do CadÚnico, deve ser informado o Número de Identificação Social (NIS) único e válido.

Quem pode justificar ausência no Enem 2022?

A justificativa de ausência é direcionada ao participante que teve concedida a isenção da taxa de inscrição no Enem 2022 e que não compareceu aos dois dias de prova, mas deseja solicitar isenção na edição de 2023. Para isso, é necessário enviar documentação que comprove o motivo da ausência. Todos os documentos deverão estar datados e assinados. Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis. Somente serão aceitos documentos nos formatos PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2 MB.

É importante lembrar que a aprovação do pedido de isenção ou da justificativa de ausência na edição de 2022 não garante a inscrição no exame. Os interessados em realizar o Enem 2023, isentos ou não, deverão realizar sua inscrição na Página do Participante no período de 6 a 16 de junho.

